ВСУ пытались атаковать российские регионы десятками беспилотников

В ночь на 23 ноября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА», — говорится в публикации военного ведомства. Большинство беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 36. Еще 10 сбили над республикой Крым, над Брянской областью — 9, над Воронежской областью — 7, над Краснодарским краем — 4. Кроме того, вражеские дроны сбивали над Смоленской, Белгородской, Калужской, Рязанской областями и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Сейчас специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте, где обнаружены обломки БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, ночью 23 ноября в нескольких регионах страны была объявлена непосредственная угроза атаки беспилотников ВСУ. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
