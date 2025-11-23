Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярца обвиняют в присвоении более полумиллиона рублей, полученных за «изготовление» мебели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске расследовано уголовное дело о присвоении средств, которые женщина перечислила местному жителю за изготовление корпусной мебели.

Источник: НИА Красноярск

Осенью прошлого года жительница города по рекомендации знакомой обратилась к мужчине, который занимался кухонными гарнитурами и встроенными шкафами. Он провел замеры, назвал ориентировочную стоимость — свыше 700 тысяч рублей — и предложил внести предоплату.

Женщина перечислила около 550 тысяч рублей несколькими переводами, рассчитывая, что работа начнется в ближайшее время. Но после получения денег исполнитель перестал выполнять условия договора. По версии следствия, заказ не был даже начат, а средства мужчина потратил на личные нужды.

Сейчас расследование завершено, фигурант находится под подпиской о невыезде.