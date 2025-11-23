Красноярца обвиняют в присвоении более полумиллиона рублей, полученных за «изготовление» мебели

Осенью прошлого года жительница города по рекомендации знакомой обратилась к мужчине, который занимался кухонными гарнитурами и встроенными шкафами. Он провел замеры, назвал ориентировочную стоимость — свыше 700 тысяч рублей — и предложил внести предоплату.
Женщина перечислила около 550 тысяч рублей несколькими переводами, рассчитывая, что работа начнется в ближайшее время. Но после получения денег исполнитель перестал выполнять условия договора. По версии следствия, заказ не был даже начат, а средства мужчина потратил на личные нужды.
Сейчас расследование завершено, фигурант находится под подпиской о невыезде.