Красноярца обвиняют в присвоении более полумиллиона рублей, полученных за «изготовление» мебели

Женщина перечислила около 550 тысяч рублей несколькими переводами, рассчитывая, что работа начнется в ближайшее время. Но после получения денег исполнитель перестал выполнять условия договора. По версии следствия, заказ не был даже начат, а средства мужчина потратил на личные нужды.