Умерла иркутянка, попавшая в ДТП с торговой тележкой в Таиланде

Как ранее сообщал irk.aif.ru, иркутянка ранним утром 14 ноября ехала на мотоцикле по району Джомтьен в городе Паттайя и попыталась уйти от столкновения с торговой тележкой. Девушка не удержала равновесие и, упав на скорости, ударилась о бордюр головой. Её доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать она не могла. Врачи более недели боролись за её жизнь, однако не смогли спасти. Сейчас родные погибшей собирают деньги на похороны и оплату услуг больницы. Редакция irk.aif.ru выражает соболезнования всем, кто знал девушку.