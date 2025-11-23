Ричмонд
Московский суд оштрафовал обматерившую сотрудника метро пенсионерку

Московский суд назначил административный штраф в три тысячи рублей пенсионерке, которая обматерила сотрудника городского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Пожилая женщина попыталась пройти в подземку мимо рамок металлодетектора. Москвичку остановил работник метро, который попросил ее пройти на досмотр. Однако женщина отказалась и заявила, что ее собеседник «никто» и «полный ноль», после чего обматерила.

— Вину в суде она не признала, заявила, что ее конфликт с этим сотрудником метро тянется уже два года, споры возникают якобы из-за приказного тона мужчины и постоянных досмотров, подчеркивается в материалах, — передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность женщины, которая напала на пассажирку в московском метро и ударила ее головой о поручень. Полицейские доставили 60-летнюю жительницу столицы в отделение, где составили в ее отношении административный протокол.