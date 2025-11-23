«Они должны быть в тюрьме»: Трамп нашел предателей вокруг себя

Конгрессмены, у которых есть опыт службы в армии или работе в разведке, выступили с призывом к военным не исполнять противоречащие закону приказы администрации Трампа. В ответ президент пригрозил демократам серьезными проблемами и отметил, что в прошлом за подобные действия могла грозить смертная казнь.