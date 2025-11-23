Ричмонд
«Они должны быть в тюрьме»: Трамп нашел предателей вокруг себя

Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, которые призвали американских военных не повиноваться приказам его администрации в случае их противоречия закону. Об этом он написал в своих соцсетях.

Трамп заявлял, что действия демократов ранее могли караться смертной казнью.

Трамп обвинил конгрессменов в совершении серьезного преступления. «Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас. Это был подрыв государственного устройства на высоком уровне», — написал президент в Truth Social.

Конгрессмены, у которых есть опыт службы в армии или работе в разведке, выступили с призывом к военным не исполнять противоречащие закону приказы администрации Трампа. В ответ президент пригрозил демократам серьезными проблемами и отметил, что в прошлом за подобные действия могла грозить смертная казнь.

Ранее Трамп предостерег демократов о серьезных последствиях за их призыв к военным не исполнять приказы. Он отметил, что ранее такие действия могли караться смертной казнью, пишет «Царьград».

