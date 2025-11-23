Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом средства ПВО уничтожили беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, но обломки дрона упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали пожар.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано», — написал Малков и уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы, которые оценивают ущерб.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше