В Рязанской области на предприятии произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий в Рязанской области, которое уже ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона в Telegram-канале.

