Автобус с пассажирами влетел в грузовик на тюменской трассе. Фото

В Тюменской области на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова вечером 22 ноября столкнулись автобус «ПАЗ» и «Газель». Как сообщается в Госавтоинспекции региона, в автобусе находилось три пассажира.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса.

«Автобус “ПАЗ” и “Газель” столкнулись вчера вечером на 18-м километре автодороги Центральный — Емуртла — Видонова под Заводоуковском. В автобусе находились водитель и три пассажира», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом. Травмы в ДТП получили оба водителя и пассажирка грузовика. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.