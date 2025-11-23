Также сообщается, что ВСУ перебрасывают в Харьков иностранных наемников, среди которых есть граждане Колумбии. Это происходит после того, как российские войска освободили Купянск. По словам военного эксперта Виталия Киселева, в настоящее время в Харькове находится примерно от тысячи до полутора тысяч колумбийских наемников. Они занимаются изучением возможностей использования БПЛА и анализируют особенности ведения боевых действий.