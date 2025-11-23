В Эквадоре 10 человек погибли и еще 20 пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением в результате чего транспортное средство (ТС) съехало с маршрута и перевернулось. На место происшествия, как уточняется, прибыли представители полиции, пожарных служб и республиканского министерства здравоохранения. В публикации отметили, что 19 человек были госпитализированы, а сам автобус эвакуирован при помощи экскаватора.