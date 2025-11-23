В Эквадоре 10 человек погибли и еще 20 пострадали в ДТП с автобусом

«Десять погибших и около двадцати пострадавших — это предварительный результат ДТП, произошедшего около полудня (около 21:00 мск. — Ред.) в субботу, 22 ноября, в [городе] Чоне, провинции Манаби», — говорится в материале.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением в результате чего транспортное средство (ТС) съехало с маршрута и перевернулось. На место происшествия, как уточняется, прибыли представители полиции, пожарных служб и республиканского министерства здравоохранения. В публикации отметили, что 19 человек были госпитализированы, а сам автобус эвакуирован при помощи экскаватора.
Новостная платформа Red Michoacán 22 ноября сообщила, что в ДТП с туристическим автобусом в мексиканском штате Мичоакан погибли 10 человек, а еще 26 пострадали. Данное ТС, следуя по маршруту из города Уруапан в Тляльпухагуа, перевернулось на 23-м километре трассы Морелия — Пацкуаро. Подчеркивалось, что генеральная прокуратура штата, где случилась трагедия, начала расследование для установления точных причин трагедии.