Раскрыты планы ВСУ по Славянску

ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к городу Славянску и удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к городу Славянску и удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Я думаю, что, сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску», — сказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что после освобождения Платоновки ВС РФ взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Таким образом российские силы разрушили одну из ключевых логистических линий украинской стороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска в ДНР добились освобождения нескольких населенных пунктов — Новоселовки, Ставок, Масляковки. Также к числу недавно освобожденных территорий присоединился Ямполь — это уже четвертый населенный пункт за последнее время.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
