Раскрыты планы ВСУ по Славянску

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска в ДНР добились освобождения нескольких населенных пунктов — Новоселовки, Ставок, Масляковки. Также к числу недавно освобожденных территорий присоединился Ямполь — это уже четвертый населенный пункт за последнее время.