Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 22 ноября в 22 часа 20 минут возле дома № 82-В на проспекте Победы.
«30-летний водитель мотоцикла BMW на нерегулируемом перекрестке при движении прямо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Opel, под управлением 31-летнего водителя, который двигался справа по главной дороге», — сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.
«Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим», — добавили в сообщении.
