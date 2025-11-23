Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

«30-летний водитель мотоцикла BMW на нерегулируемом перекрестке при движении прямо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Opel, под управлением 31-летнего водителя, который двигался справа по главной дороге», — сказано в сообщении.