Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой на нерегулируемом перекрестке ночью. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

Источник: Пресс-служба УМВД по Севастополю

По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 22 ноября в 22 часа 20 минут возле дома № 82-В на проспекте Победы.

«30-летний водитель мотоцикла BMW на нерегулируемом перекрестке при движении прямо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Opel, под управлением 31-летнего водителя, который двигался справа по главной дороге», — сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.

«Состояние опьянения у водителей не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму.