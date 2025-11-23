Пожар произошел на Шатурской ГРЭС в Подмосковье после удара дрона ВСУ

После падения сбитых дронов Вооруженных сил Украины на Шатурской ГРЭС загорелись транформаты. Сейчас пожар уже удалось локализовать, экстренные службы продолжают работу. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, благодаря оперативному переключению на резервные линии удалось избежать перебоев с подачей электричества. Для поддержания стабильной ситуации в округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные.
— Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Министерство обороны ранее отчиталось, что силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили 75 украинских беспилотников в небе над регионами России.