Наврала, что родила двойню: женщина получила 2,6 млн за несуществующих детей

Женщина соврала, что родила дома двойню и получила за них от государства 2,6 млн рублей. 29-летняя псевдо-мама хотела заработать таким необычным образом, но теперь может отправиться в колонию.
Весной 2019 года женщина обратилась в ЗАГС и заявила, что родила дома двойню. А потом обратилась в ведомство, чтобы получить маткапитал и выплаты на воспитание ребенка.
— В период с марта 2019 года по август 2023 года обвиняемая незаконно получила из бюджета более 2,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
В Тракторозаводском районном отделении полиции возбудили уголовное дело из-за мошенничества при получении выплат в крупном размере. Материалы дела передали в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.