Под Ростовом подросток попал под колеса внедорожника

В Новочеркасске Ростовской области в субботу, 22 ноября, произошла серьезная авария. Как рассказали в областной ГАИ, 17-летний местный житель переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент по проезжей части двигался автомобиль марки «ВАЗ-Патриот». 39-летний водитель не успел вовремя среагировать и сбил подростка. Пешеход получил травмы, сейчас он находится в больнице.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в областной ГАИ.
