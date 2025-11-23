Ричмонд
Под Ростовом подросток попал под колеса внедорожника

Под Ростовом 17-летний парень попал в аварию, нарушив правила.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области в субботу, 22 ноября, произошла серьезная авария. Как рассказали в областной ГАИ, 17-летний местный житель переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по проезжей части двигался автомобиль марки «ВАЗ-Патриот». 39-летний водитель не успел вовремя среагировать и сбил подростка. Пешеход получил травмы, сейчас он находится в больнице.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в областной ГАИ.

