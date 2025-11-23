Ричмонд
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: fotolia.com

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Кроме того, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, направлены в округ передвижные блочно-модульные котельные.

