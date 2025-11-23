На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Он отметил, что электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Кроме того, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, направлены в округ передвижные блочно-модульные котельные.
