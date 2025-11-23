Атака на Шатурскую ГРЭС: Налёт вызвал пожар и переключение на резервные линии

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.