Атака на Шатурскую ГРЭС: Налёт вызвал пожар и переключение на резервные линии

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — информирует губернатор.
По словам губернатора, электроснабжение города не пострадало — переключение на резервные линии провели сразу. Чтобы поддержать тепло в домах, в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.
Все службы работают на месте, подчеркнул Воробьёв. Ситуация под контролем, угрозы для жителей нет.
Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.
