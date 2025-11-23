Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции прокомментировали ЧП со стрелявшим подростком в омской «Меге»

Накануне очевидцы выложили в Сеть видео со стрельбой.

Источник: МЕГА

В минувшую пятницу в ТЦ «Мега» была стрельба. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале.

«Компания ребят гуляла по торговому центру, а один из них стрелял на парковке из травмата. Позже внутри торгового центра школьника задержал сотрудник полиции. Чем все закончилось, пока неизвестно», — написал очевидец.

В пресс-службе полиции корреспонденту omsk.aif.ru сообщили: «21 ноября вечером сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия в ТЦ “Мега” с несовершеннолетними. Когда инспектор ПДН и участковый уполномоченный полиции подошли к компании шумных подростков, чтобы побеседовать, один из мальчиков попытался скрыться. При задержании у 13-летнего омича выпал предмет, схожий с пистолетом».

В ведомстве уточнили, что оружие отправили на экспертизу и полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.