В полиции прокомментировали ЧП со стрелявшим подростком в омской «Меге»

В пресс-службе полиции корреспонденту omsk.aif.ru сообщили: «21 ноября вечером сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия в ТЦ “Мега” с несовершеннолетними. Когда инспектор ПДН и участковый уполномоченный полиции подошли к компании шумных подростков, чтобы побеседовать, один из мальчиков попытался скрыться. При задержании у 13-летнего омича выпал предмет, схожий с пистолетом».