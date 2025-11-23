В полиции прокомментировали ЧП со стрелявшим подростком в омской «Меге»

В минувшую пятницу в ТЦ «Мега» была стрельба. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале.
«Компания ребят гуляла по торговому центру, а один из них стрелял на парковке из травмата. Позже внутри торгового центра школьника задержал сотрудник полиции. Чем все закончилось, пока неизвестно», — написал очевидец.
В пресс-службе полиции корреспонденту omsk.aif.ru сообщили: «21 ноября вечером сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия в ТЦ “Мега” с несовершеннолетними. Когда инспектор ПДН и участковый уполномоченный полиции подошли к компании шумных подростков, чтобы побеседовать, один из мальчиков попытался скрыться. При задержании у 13-летнего омича выпал предмет, схожий с пистолетом».
В ведомстве уточнили, что оружие отправили на экспертизу и полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.