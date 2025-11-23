Собянин сообщил о ликвидации третьего БПЛА, летевшего на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще одно летевшее на столицу украинское беспилотное средство. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в MAX.
Ночью сперва был сбит один дрон, который летел на Москву. Позже ПВО ликвидировали еще один коптер.
После падения сбитых беспилотников на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Сейчас пожар уже удалось локализовать, экстренные службы продолжают работу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Министерство обороны ранее отчиталось, что силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили 75 украинских беспилотников в небе над регионами России.
Кроме того, 22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Пострадавших в результате инцидента нет.