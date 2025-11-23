ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Ранее мэр сообщал об уничтожении двух БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в Max.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силами ПВО уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
