Жительница Башкирии «подарила» мошенникам почти 1 млн рублей

Среди пострадавших от действий мошенников — 50-летняя жительница Бижбулякского района. Более трех недель она общалась с лже-сотрудниками инвестиционной компании. В итоге они убедили женщину перевести почти 1 млн рублей на неизвестные банковские счета под предлогом получения прибыли. Из них около 400 тысяч рублей ее личные сбережения, более 500 тысяч рублей — заемные. Возбуждено уголовное дело.
Аналогичная ситуация произошла с 48-летним мужчиной из города Октябрьского. Он в свою очередь отправил лже-инвесторам почти 450 тысяч рублей личных накоплений.
Между тем в Уфе неизвестные, представившись операторами связи и «представителями силовых структур», позвонили 71-летнему мужчине и под предлогом продления срока обслуживания абонентского номера, составления налоговой декларации и проверки на подлинность денежных средств, убедили его пойти в банк и снять со своего счета 1,1 млн рублей. Сняв деньги, мужчина передал деньги курьерам, действовавшим по указанию мошенников. Только потом он понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
«Будьте бдительны, — в очередной раз советуют в МВД. — В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои деньги на, якобы, безопасный счет, не сообщайте незнакомцам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты, не устанавливайте на свой телефон неизвестные вам приложения по рекомендациям незнакомых вам людей. Соблюдайте бдительность при переводе денег по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами».