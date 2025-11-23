Жительница Башкирии «подарила» мошенникам почти 1 млн рублей

«Будьте бдительны, — в очередной раз советуют в МВД. — В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои деньги на, якобы, безопасный счет, не сообщайте незнакомцам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты, не устанавливайте на свой телефон неизвестные вам приложения по рекомендациям незнакомых вам людей. Соблюдайте бдительность при переводе денег по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами».