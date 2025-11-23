Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дня нет дома: в Нахимовке ищут 15-летнего подростка

Подросток вышел из дома два дня назад, но так и не вернулся.

Источник: Соцсети

В селе Нахимовка Спасского района идут поиски 15-летнего подростка. 21 ноября он вышел из дома и до сих пор не вернулся, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРОО «Примпоиск».

Рост пропавшего — около 186 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Был одет в бежевую или черную куртку, синее трико, черно-белые кроссовки и шапку-балаклаву. С собой был серый рюкзак.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить об этом поисковикам или спасателям.

Ранее «Комсомольская правда» писала об ужасающем инциденте, произошедшем в Спасске-Дальнем. 15-летнего школьника избили толпой его сверстники. Подросток получил травмы головы.