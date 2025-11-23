Два дня нет дома: в Нахимовке ищут 15-летнего подростка

В селе Нахимовка Спасского района идут поиски 15-летнего подростка. 21 ноября он вышел из дома и до сих пор не вернулся, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРОО «Примпоиск».
Рост пропавшего — около 186 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Был одет в бежевую или черную куртку, синее трико, черно-белые кроссовки и шапку-балаклаву. С собой был серый рюкзак.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить об этом поисковикам или спасателям.
Ранее «Комсомольская правда» писала об ужасающем инциденте, произошедшем в Спасске-Дальнем. 15-летнего школьника избили толпой его сверстники. Подросток получил травмы головы.