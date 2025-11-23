Ричмонд
Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА на подлёте к Москве. Об отражении атаки он проинформировал жителей и гостей столицы в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё одно беспилотное средство, летевшее на Москву», — написал градоначальник и уточнил, что на месте падения обломков вражеского БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:30 утра. О каких-либо повреждениях или пострадавших не указывалось. Спустя три часа Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего в сторону столицы беспилотника.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

