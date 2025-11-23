Ричмонд
Губернатор Воробьев: обломки БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС

Воробьев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и угрозы для жителей нет.

На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сегодня утром на станцию была совершена атака БПЛА. Часть дронов сбили силы ПВО.

«Несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — уточнил губернатор.

Отмечается, что электроснабжение города не нарушено: переключение на резервные линии провели своевременно. Для поддержания стабильного теплоснабжения в округ направлены передвижные блочно-модульные котельные.

Воробьев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар.

