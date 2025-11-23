Дроны ВСУ добрались до Шатурской ГРЭС в Подмосковье: что известно о пожаре на станции к этому часу

Благодаря оперативному переключению на резервные линии электроснабжение города остается стабильным. На месте происшествия находятся глава муниципального округа Николай Прилуцкий и представители всех соответствующих служб. Ситуация контролируется, опасности для жителей нет. Что еще известно о возгорании на ГРЭС и какая сейчас обстановка в регионе — в материале URA.RU.