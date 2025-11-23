Мошенники отправили юношу на СВО после сдачи медицинских анализов в Екатеринбурге

Минобороны России взяло на контроль историю 18-летнего жителя Башкирии Булата, который оказался на СВО после сдачи медицинских анализов в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале написала член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова.



К правозащитнику за помощью обратилась мама молодого человека. По ее словам, жители Стерлитамак Дмитрий и Зарина еще в октябре предлагали студентам «подзаработать», пройдя якобы медкомиссию за лиц, которые желают заключить контракт на СВО, но имеют ограничения по здоровью.



«Далее 2 ноября 2025 г. Дмитрий и Зарина увезли моего сына в г. Уфа республики Башкортостан, где в дальнейшем передали его неизвестному по имени Эдуард, который сказал Булату, что в г. Екатеринбурге платят в два раза больше и он его свозит туда и обратно, на что он согласился. В г. Екатеринбург после прохождения медкомиссии моему сыну подсунули документы и сказали расписаться за медкомиссию торопя его. И он, не прочитав и не ознакомившись, расписался. После чего его незамедлительно, без каких-либо объяснений увезли в военную часть, откуда утром 5 ноября увезли на СВО», — говорится в обращении мамы.



При этом положенные Булату выплаты поступали на неизвестный счет, открытый в мобильном банке. Мама парня полагает, что неизвестные присвоили деньги контрактника себе. Женщина попросила Ахметову поспособствовать тому, чтобы сам контракт был расторгнут, а Булата вернули домой.



Эту историю Ахметова в свою очередь передала уполномоченному по правам человека по Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Омбудсмен связалась с Минобороны России. Булата, который уже находится в зоне СВО, разыскали, но сам он возвращаться домой отказался. Однако теперь предстоит разобраться с положенными молодому человеку выплатами.