Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вода, канализация и электроснабжение в Шатуре после пожара на ГРЭС работают штатно, принимаются все меры для восстановления теплоснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что в 13.00 мск на месте будет проведен штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.

