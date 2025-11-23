Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС

Ранее он сообщал, что несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Он отметил, что в 13.00 мск на месте будет проведен штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.
