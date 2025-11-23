Ричмонд
Многодетную красноярку оставили без квартиры по схеме Долиной

Женщина приобрела квартиру, но продавец отсудил ее, сказав, что попал под влияние мошенников.

Источник: Freepik

Жительница Красноярска Татьяна стала жертвой мошеннической схемы, известной как «схема Долиной», и лишилась пяти миллионов рублей, заплаченных за квартиру. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Женщина вынуждена продолжать жить в ветхом жилье и выплачивать кредит за несостоявшееся приобретение.

Летом этого года 53-летняя Татьяна приобрела недвижимость у мужчины, который давно проживает в Москве. Сделку, которая на первый взгляд выглядела прозрачной, сопровождал сын женщины, работающий риелтором. Бывший владелец предоставил все необходимые документы.

Однако вскоре после оформления купли-продажи продавец подал иск в суд с требованием отменить сделку. Он заявил, что стал жертвой мошенников, передал им деньги и не осознавал своих действий, не желая на самом деле продавать квартиру. В результате суд удовлетворил его требование.

«Я осталась без денег и без квартиры. При этом я должна платить кредит за ту самую квартиру, которую у меня забрали», — пояснила свою ситуацию многодетная мать. Сейчас ее семья продолжает жить в доме старого фонда, а исход дела ставит под угрозу их жилищные условия.

Ранее сообщалось о том, как пенсионерка из Красноярского края попала под влияние мошенников.