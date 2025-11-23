Многодетную красноярку оставили без квартиры по схеме Долиной

«Я осталась без денег и без квартиры. При этом я должна платить кредит за ту самую квартиру, которую у меня забрали», — пояснила свою ситуацию многодетная мать. Сейчас ее семья продолжает жить в доме старого фонда, а исход дела ставит под угрозу их жилищные условия.