Приехал в Россию, чтобы оставлять закладки: 100 свертков с наркотиками изъяли у иностранца

23-летний иностранец прилетел в Россию, чтобы сбывать наркотики. Задержали парня в Челябинске, при себе у него было 20 свертков с запрещенным веществом, еще 80 он уже успел оставить в тайниках. Общий вес наркотика составил 30 граммов.
Дома у парня обнаружили маленькие весы и упаковку для этих самых свертков с наркотиками. Сейчас его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков бесконтактным способом.
— По предварительным данным, задержанный действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Установлено, что на территории страны иностранец находился в нарушение режима пребывания, — добавили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
Поэтому по закону России, иностранец отбудет наказание в нашей стране, а потом будет депортирован. Сейчас полиция ищет соучастников преступления.