Приехал в Россию, чтобы оставлять закладки: 100 свертков с наркотиками изъяли у иностранца

23-летний иностранец прилетел в Россию, чтобы сбывать наркотики. Задержали парня в Челябинске, при себе у него было 20 свертков с запрещенным веществом, еще 80 он уже успел оставить в тайниках. Общий вес наркотика составил 30 граммов.