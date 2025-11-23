Ричмонд
Приехал в Россию, чтобы оставлять закладки: 100 свертков с наркотиками изъяли у иностранца

В Челябинске полиция задержала иностранца со 100 свертками наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

23-летний иностранец прилетел в Россию, чтобы сбывать наркотики. Задержали парня в Челябинске, при себе у него было 20 свертков с запрещенным веществом, еще 80 он уже успел оставить в тайниках. Общий вес наркотика составил 30 граммов.

Дома у парня обнаружили маленькие весы и упаковку для этих самых свертков с наркотиками. Сейчас его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков бесконтактным способом.

— По предварительным данным, задержанный действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Установлено, что на территории страны иностранец находился в нарушение режима пребывания, — добавили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Поэтому по закону России, иностранец отбудет наказание в нашей стране, а потом будет депортирован. Сейчас полиция ищет соучастников преступления.