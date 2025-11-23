Ричмонд
Пошла в горы и повредила ногу: в Крыму спасли туристку

В горах Крыма понадобилась помощь туристке.

Источник: ГУ МЧС по РК

В горах Крыма в очередной раз понадобилась помощь спасателей. В районе Еврейской тропы — одного из пешеходных маршрутов Ялтинского заповедника — туристка повредила ногу. Самостоятельно передвигаться женщина не могла, пришлось вызывать сотрудников МЧС.

— Спасатели оперативно установили местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Помощь женщине оказали также врачи «скорой», которые прибыли по вызову.

В МЧС между тем напомнили, что даже однодневный поход в горы нужно регистрировать на сайте чрезвычайного ведомства.