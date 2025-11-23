Ричмонд
Под Ростовом в ДТП пострадал 14-летний пассажир мотоцикла

Под Ростовом в столкновении автомобиля и байка ранен школьник.

Источник: Комсомольская правда

В станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области в субботу, 22 ноября, на улице Ленина случилась серьезная авария. Как рассказали в региональной ГАИ, 20-летний водитель «Опеля», по предварительным данным, превысил скорость.

В результате машина врезалась в байк, за рулем которого находился 15-летний подросток. Сами водители не пострадали, а вот 14-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ГАИ региона.

