Под Ростовом в ДТП пострадал 14-летний пассажир мотоцикла

В станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области в субботу, 22 ноября, на улице Ленина случилась серьезная авария. Как рассказали в региональной ГАИ, 20-летний водитель «Опеля», по предварительным данным, превысил скорость.
В результате машина врезалась в байк, за рулем которого находился 15-летний подросток. Сами водители не пострадали, а вот 14-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ГАИ региона.
