«Очередные подлые преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель поселка. Пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В одном жилом доме произошло возгорание. Осколками повреждены хозпостройка и остекление в многоквартирном доме», — написал Богомаз в Telegram-канале.
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Житель пострадал в результате украинского обстрела в поселке в Брянской области, в одном из домов произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Богомаз.