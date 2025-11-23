Ричмонд
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Житель пострадал в результате украинского обстрела в поселке в Брянской области, в одном из домов произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Очередные подлые преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель поселка. Пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В одном жилом доме произошло возгорание. Осколками повреждены хозпостройка и остекление в многоквартирном доме», — написал Богомаз в Telegram-канале.