При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель

«Очередные подлые преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель поселка. Пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В одном жилом доме произошло возгорание. Осколками повреждены хозпостройка и остекление в многоквартирном доме», — написал Богомаз в Telegram-канале.