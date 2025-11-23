Омская 15-летняя школьница стала жертвой преступления

Связавшись с якобы опытным аналитиком, она поверила в стратегию «пампинг» и перевела на сомнительную платформу 500 рублей, ожидая получить 50 000 рублей. Когда выплаты не последовали, мошенник под предлогом страховки и верификационного сбора убедил ее перевести еще 11 500 рублей, которые она взяла у отца под видом личных трат. После новых требований и угроз подать иск в суд школьница запаниковала, ее отец встревожился из-за поведения девочки, выяснил, что произошло и обратился в полицию.