Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская 15-летняя школьница стала жертвой преступления

В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 15-летняя школьница.

Источник: Freepik

Как сообщили в УМВД России по городу Омску, инцидент произошел после того, как девушка в популярном мессенджере увидела рекламу о быстром заработке на инвестициях.

Связавшись с якобы опытным аналитиком, она поверила в стратегию «пампинг» и перевела на сомнительную платформу 500 рублей, ожидая получить 50 000 рублей. Когда выплаты не последовали, мошенник под предлогом страховки и верификационного сбора убедил ее перевести еще 11 500 рублей, которые она взяла у отца под видом личных трат. После новых требований и угроз подать иск в суд школьница запаниковала, ее отец встревожился из-за поведения девочки, выяснил, что произошло и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе проверки также выяснилось, что аферисты пытались вынудить девушку передать данные банковских приложений ее родителей, что привело к возбуждению еще одного уголовного дела — о неправомерном доступе к компьютерной информации.