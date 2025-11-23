Аэропорт Внуково приостановил работу

С начала ночи на подлете к Москве силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Об уничтожении последнего из них мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 9:42. До этого подмосковный аэропорт Жуковский приостанавливал работу в 7:33, но возобновил работу два часа спустя. Утром из-за падения обломков беспилотника загорелась Шатурская ГРЭС в Московской области.