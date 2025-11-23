Тело подростка нашли в Минске: возможно падение с высоты

Например, 11 ноября в Минске из окна шестого этажа выпал семилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Как отмечалось в сообщении, мальчик сначала оперся о москитную сетку окна, а уже потом упал, когда она не выдержала его вес.