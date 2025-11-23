Тело подростка нашли в Минске: возможно падение с высоты

Тело нашло в минувшую субботу, на нем были признаки падения с высоты. Рядом находится многоэтажный дом (адрес — ул. Ауэзова, 4). Сообщения об этом появились в одном из районных чатов.
Позже в управлении Следственного комитета по Минску подтвердили агентству «Минск-новости», что тело действительно найдено, пока устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. О причине смерти говорить рано, подчеркнули в СК.
Ранее правоохранительные органы не единожды сообщали о гибели детей из-за падения с высоты. Однако чаще всего трагические случаи происходят с детьми более младшего возраста.
Например, 11 ноября в Минске из окна шестого этажа выпал семилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Как отмечалось в сообщении, мальчик сначала оперся о москитную сетку окна, а уже потом упал, когда она не выдержала его вес.