Тело подростка нашли в Минске: возможно падение с высоты

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Тело 11-летней девочки найдено в минском микрорайоне Чижовка в квартале недалеко от МКАД.

Источник: Sputnik.by

Тело нашло в минувшую субботу, на нем были признаки падения с высоты. Рядом находится многоэтажный дом (адрес — ул. Ауэзова, 4). Сообщения об этом появились в одном из районных чатов.

Позже в управлении Следственного комитета по Минску подтвердили агентству «Минск-новости», что тело действительно найдено, пока устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. О причине смерти говорить рано, подчеркнули в СК.

Ранее правоохранительные органы не единожды сообщали о гибели детей из-за падения с высоты. Однако чаще всего трагические случаи происходят с детьми более младшего возраста.

Например, 11 ноября в Минске из окна шестого этажа выпал семилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Как отмечалось в сообщении, мальчик сначала оперся о москитную сетку окна, а уже потом упал, когда она не выдержала его вес.