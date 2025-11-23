Ричмонд
Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области четверо детей были травмированы в ДТП за один день — 22 ноября.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в Быковском районе Лада Гранта вылетела с дороги «Быково — Кайсацкое — Эльтон — Отгонный». 9-летний мальчик и 6-летняя девочка, находившиеся в автомобиле, доставлены в медучреждение.

На территории Михайловского муниципального округа Hyundai Creta врезался в стоящий грузовик с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля и его 5-летний пассажир получили травмы.

А в Краснослободске Среднеахтубинского района Renault Sandero на улице Ленина сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу. Школьницу госпитализировали.