Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской области

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в Быковском районе Лада Гранта вылетела с дороги «Быково — Кайсацкое — Эльтон — Отгонный». 9-летний мальчик и 6-летняя девочка, находившиеся в автомобиле, доставлены в медучреждение.