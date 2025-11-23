Силы ПВО ВС России сбили за сутки 140 БПЛА ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны.
