Силы ПВО ВС России сбили за сутки 140 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 140 БПЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

Источник: AP 2024

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны.

