В Петербурге задержали мужчину, устроившего налет на обменник криптовалюты

Как уточнили в МВД, предварительно было установлено, что 21-летний мужчина вошел в кабинет криптообменника, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку. Затем он потребовал перевести все цифровые активы, находившиеся в распоряжении сотрудников, на свой электронный кошелек.