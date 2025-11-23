В Херсонской области спасли подростка, наступившего на противопехотную мину

Начальник отдела МВД РФ «Горностаевский», полковник полиции Валентин Чикин и его заместитель, майор полиции Александр Прядкин спустились в заминированную зону и обнаружили подростка в овраге. Юноша не мог передвигаться самостоятельно, так как наступил на противопехотную мину типа «лепесток» и получил тяжёлое ранение.