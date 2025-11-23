В Херсонской области спасли подростка, наступившего на противопехотную мину

Сотрудники полиции в ходе обследования берега реки Днепр услышали крики о помощи. Звуки доносились со стороны заминированного участка, который находился вблизи линии боевого соприкосновения.
Начальник отдела МВД РФ «Горностаевский», полковник полиции Валентин Чикин и его заместитель, майор полиции Александр Прядкин спустились в заминированную зону и обнаружили подростка в овраге. Юноша не мог передвигаться самостоятельно, так как наступил на противопехотную мину типа «лепесток» и получил тяжёлое ранение.
Его состояние было критическим, полицейские оказали ему первую помощь и осторожно перенесли пострадавшего в безопасное место, где его уже ждали прибывшие медики. Благодаря мужеству полицейских и профессионализму медиков, жизнь подростка была спасена, добавила официальный представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области на севере Украины вблизи границы с Белоруссией пять человек погибли при случайном наезде на мины.