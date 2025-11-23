Второй человек умер от птичьего гриппа в США

У пациента была «домашняя птицеферма в саду», и это был наиболее вероятный источник заражения. CDC зафиксировал более 70 случаев птичьего гриппа среди людей в этом году в Соединенных Штатах. Один человек умер в январе в Луизиане после заражения вирусом H5N1. Хотя несколько случаев были тяжелыми, большинство инфицированных людей перенесли заболевание довольно легко, отделавшись такими симптомами, как покраснение глаз и лихорадка. Большая часть тех, кто заразился птичьим гриппом в США, работают с животными. Зарегистрирован 41 случай среди людей, работающих с крупным рогатым скотом, и 24 случая среди птицеводческих работников.