Призывника из Перми едва не обманул мошенник, представившись военкомом

Как рассказал 18-летний пермяк сайту perm.aif.ru, в начале ноября он проходил медицинский осмотр в военкомате, по результатам которого у него выявили негодную категорию. Сотрудники военкомата объяснили, что его дело будет передано в городской военкомат на рассмотрение и в случае возникновения вопросов ему поступит звонок оттуда.
«Я ждал звонка и тут мне звонят якобы из городского военкомата. Мужчину было плохо слышно, представился военкомом. Сначала меня смутило, что у него нет никакой информации обо мне: он спрашивал, как давно я был в военкомате и так далее. Мне кажется, все эти данные звонивший должен был знать», — отметил пермяк.
В один момент «военком» пригласил молодого человека в городской военкомат и рассказал, что нужно сделать пропуск. Он объяснил, что это необходимо из-за соображений безопасности.
«После этого мне на телефон пришло смс-сообщение с кодом, который мошенник попросил назвать. Я сразу же сбросил трубку. Потом переживал, не назвал ли я каких-то личных данных», — вспоминает призывник.
Молодой человек добавил, что, если бы не ждал звонка из городского военкомата, сразу бы прервал разговор.