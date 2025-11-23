Призывника из Перми едва не обманул мошенник, представившись военкомом

«Я ждал звонка и тут мне звонят якобы из городского военкомата. Мужчину было плохо слышно, представился военкомом. Сначала меня смутило, что у него нет никакой информации обо мне: он спрашивал, как давно я был в военкомате и так далее. Мне кажется, все эти данные звонивший должен был знать», — отметил пермяк.