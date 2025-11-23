Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Самары лишилась 1,5 млн рублей после звонка от лжекадровика

Самарчанка перевела 1,5 млн рублей на «безопасный счет» мошенников, думая, что защищает деньги от преступников.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. На этот раз на удочку аферистов попалась 63-летняя женщина. Преступники выманили у нее 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из ней самарчанке позвонил человек, который представился сотрудником отдела кадров компании, в которой она ранее работала. Он сообщил, что женщине якобы неправильно посчитали трудовой стаж для начисления пенсии. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Пенсионерка не заметила подвоха и доверилась звонившему. По его инструкции она перешла по ссылке и продиктовала номер из СМС с кодом от аккаунта на портале «Госуслуги».

Затем мошенники приступили ко второму акту своего спектакля. Самарчанке начали звонить «сотрудники банка» и «правоохранители». Они убедили женщину, что преступники получили доступ к ее персональным данным и пытаются похитить ее сбережения. Под их напором она перевела на «безопасный счет» 1,5 млн рублей.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело. В облглавке призывают самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые просят назвать им коды из СМС, перейти по ссылке или перевести деньги на «безопасный счет». Так делают только мошенники.