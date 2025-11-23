Жительница Самары лишилась 1,5 млн рублей после звонка от лжекадровика

В один из ней самарчанке позвонил человек, который представился сотрудником отдела кадров компании, в которой она ранее работала. Он сообщил, что женщине якобы неправильно посчитали трудовой стаж для начисления пенсии. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Пенсионерка не заметила подвоха и доверилась звонившему. По его инструкции она перешла по ссылке и продиктовала номер из СМС с кодом от аккаунта на портале «Госуслуги».