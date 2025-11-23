Жительница Самары лишилась 1,5 млн рублей после звонка от лжекадровика

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. На этот раз на удочку аферистов попалась 63-летняя женщина. Преступники выманили у нее 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В один из ней самарчанке позвонил человек, который представился сотрудником отдела кадров компании, в которой она ранее работала. Он сообщил, что женщине якобы неправильно посчитали трудовой стаж для начисления пенсии. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо сделать перерасчет и оцифровку данных. Пенсионерка не заметила подвоха и доверилась звонившему. По его инструкции она перешла по ссылке и продиктовала номер из СМС с кодом от аккаунта на портале «Госуслуги».
Затем мошенники приступили ко второму акту своего спектакля. Самарчанке начали звонить «сотрудники банка» и «правоохранители». Они убедили женщину, что преступники получили доступ к ее персональным данным и пытаются похитить ее сбережения. Под их напором она перевела на «безопасный счет» 1,5 млн рублей.
Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело. В облглавке призывают самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые просят назвать им коды из СМС, перейти по ссылке или перевести деньги на «безопасный счет». Так делают только мошенники.