В Томской области машина скорой помощи сбила пешехода

«По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи под управлением 54-летнего водителя двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина для осмотра доставлена в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.