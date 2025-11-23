Предмет, похожий на мину-лепесток, нашли на парковке в Москве

До этого в Новосибирске автомобиль протаранил двери наземного вестибюля метро и скатился вниз по лестнице. В момент ДТП из метро на улицу вышли двое пассажиров и едва не попали под колеса. Момент аварии запечатлела камера наблюдения. Водитель скрылся с места происшествия.