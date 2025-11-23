Российская ПВО сбила десять БПЛА

«Двадцать третьего ноября текущего года с 9:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву, два — над территорией Архангельской области, два — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.
