Пенсионер инсценировал кражу авто за 14 миллионов ради получения страховки

Еще в середине июня в полицию заявили о хищении автомобиля «Тойота Секвойя» от Колхозной, 21 в поселке Горелово (Красносельский район Петербурга). Важно отметить, что стоимость машины немаленькая — 14, 5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи в особом крупном размере, однако в результате проведения расследования, выяснилось, владелец якобы похищенной иномарки совершил инсценировку кражи. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.