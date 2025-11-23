Ричмонд
Пенсионер инсценировал кражу авто за 14 миллионов ради получения страховки

Пожилого мошенника задержали, но машину так и не нашли.

Источник: Комсомольская правда

Еще в середине июня в полицию заявили о хищении автомобиля «Тойота Секвойя» от Колхозной, 21 в поселке Горелово (Красносельский район Петербурга). Важно отметить, что стоимость машины немаленькая — 14, 5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи в особом крупном размере, однако в результате проведения расследования, выяснилось, владелец якобы похищенной иномарки совершил инсценировку кражи. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— Его целью было получение за авто страховой выплаты в размере 14, 2 миллиона, — уточнили правоохранители.

Владельцем машины оказался 71-летний мужчина, его задержали и возбудили уголовное дело по факту попытки совершения мошеннических действий. Машина же на данный момент так и не найдена. Полиция продолжает поиска спрятанного авто.