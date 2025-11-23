Возгорание электрощитков привело к задымлению жилой пятиэтажки в Стерлитамаке

Для спасения оставшихся в здании людей и снижения задымленности огнеборцы применили тактическую вентиляцию. В ходе операции были спасены девять человек, включая одного ребенка. Одного из пострадавших, 47-летнего мужчину с отравлением продуктами горения, госпитализировали в городскую больницу.