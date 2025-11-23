Ричмонд
Возгорание электрощитков привело к задымлению жилой пятиэтажки в Стерлитамаке

Девять человек спасены при пожаре в пятиэтажке в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

На улице Макаренко в Стерлитамаке произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось в электрических щитах, что привело к интенсивному задымлению со второго по пятый этаж. До прибытия пожарных подразделений жителям удалось самостоятельно эвакуировать 30 человек.

Для спасения оставшихся в здании людей и снижения задымленности огнеборцы применили тактическую вентиляцию. В ходе операции были спасены девять человек, включая одного ребенка. Одного из пострадавших, 47-летнего мужчину с отравлением продуктами горения, госпитализировали в городскую больницу.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Для установления всех обстоятельств происшествия дознаватель МЧС России проводит проверку по факту возгорания.

