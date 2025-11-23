Неизвестные повредили фотовыставку возле оперного театра в Перми

В центре Перми возле оперного театра неизвестные вандалы повредили информационные щиты фотовыставки «Сила быть рядом», сообщает благотворительная организация «Солнечный круг», которая является инициатором экспозиции.
17 ноября в сообществе организации «ВКонтакте» появилась публикация об инциденте. Уточнялось, что фотовыставка, посвящённая детям-сиротам, подверглась акту вандализма: неизвестные испортили фотографии и сломали стенды. На баннерах были изображены подопечные организации и их наставники.
Как рассказала очевидеца телеграм-каналу телекомпании «ВЕТТА», 23 ноября был сломан ещё один щит. Сайт perm.aif.ru связался с председателем благотворительной организации «Солнечный круг» Анной Миловановой. Она пояснила, что заявление в полицию было подано ещё в четверг, 20 ноября. Однако на сегодняшний день информации от правоохранителей не поступало. По словам председателя, ущерб составил около 100 тысяч рублей.
«Вчера специалист выехал на место, чтобы починить экспозицию. Сломанные щиты стояли рядом с основаниями, однако они пропали. А камеры видеонаблюдения театра не захватывают нужную зону», — объяснила сайту perm.aif.ru Анна Милованова.
Сейчас благотворительная организация «Солнечный круг» открыла сбор на восстановление фотовыставки.