Неизвестные повредили фотовыставку возле оперного театра в Перми

Как рассказала очевидеца телеграм-каналу телекомпании «ВЕТТА», 23 ноября был сломан ещё один щит. Сайт perm.aif.ru связался с председателем благотворительной организации «Солнечный круг» Анной Миловановой. Она пояснила, что заявление в полицию было подано ещё в четверг, 20 ноября. Однако на сегодняшний день информации от правоохранителей не поступало. По словам председателя, ущерб составил около 100 тысяч рублей.