В ДТП погиб директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев

«В памяти коллег и обучающихся он остался светлым человеком и примерным семьянином, большим профессионалом своего дела. От имени министерства образования Самарской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича», — выразил свои соболезнования министр образования Самарской области Виктор Акопьян.