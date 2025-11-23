Ричмонд
В ДТП погиб директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев

Вместе с ним погиб и его племянник.

Источник: Самарский металлургический колледж

В столкновении Kia Rio, LADA Granta и LADA Priora под Самарой погибшими оказались директор металлургического колледжа Николай Мальцев и его племянник Григорий. Сегодня в городе состоялось прощание с ними.

«В памяти коллег и обучающихся он остался светлым человеком и примерным семьянином, большим профессионалом своего дела. От имени министерства образования Самарской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича», — выразил свои соболезнования министр образования Самарской области Виктор Акопьян.