В Куйтунском и Тулунском районах ограничили движение из-за ДТП и гололеда

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по данному маршруту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на 1538 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, из-за этого было введено временное ограничение движения транспорта.

— На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются. Об изменении дорожной обстановки будет сообщено дополнительно, — поделились инспекторы.

Также с 1497 по 1560 км трассы «Сибирь» в Куйтунском и Тулунском районах ограничили проезд автотранспорта. Это вязано с низкой температурой воздуха и опасностью появления гололеда. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.