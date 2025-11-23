В Куйтунском и Тулунском районах ограничили движение из-за ДТП и гололеда

Также с 1497 по 1560 км трассы «Сибирь» в Куйтунском и Тулунском районах ограничили проезд автотранспорта. Это вязано с низкой температурой воздуха и опасностью появления гололеда. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.